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شاهد.. مقتل شاب فلسطيني في جنين واعتقال العشرات برام الله

شاهد.. مقتل شاب فلسطيني في جنين واعتقال العشرات برام الله
٠٩:١٩:٢٦ ص، الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

لقي شاب فلسطيني مصرعه متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال جنوبي مخيم جنين بالضفة الغربية.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بمقتل الشاب رفيق غنام متأثرًا بإصابته خلال اقتحام بلدة جبه جنوب جنين، وهو معتقل لدى الاحتلال.

وحسب وكالة “شهاب”، فقد شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من أبناء بلدة سلواد في رام الله، وذلك بعد يومين من مقتل شاب فلسطيني متأثرًا بجراحه التي أصيب بها خلال مواجهات اندلعت السب، مع جيش الاحتلال في جنين، ليصل عدد الضحايا برصاص الاحتلال في جنين منذ بداية العام الحالي إلى 28 شهيدًا.

فيما طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية، الخروج عن صمتها وتوجيه مذكرات جلب وتوقيف ضد المجرمين والقتلة ومن يقف خلفهم، خاصة وأن سلطات الاحتلال تقوم بتصعيد جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، ضاربة بعرض الحائط الإدانات الدولية والمطالبات الأممية بوقفها فورًا.

وأكدت الوزارة أنها تدين وبأشد العبارات جرائم القتل البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الشبان الفلسطينيين، مطالبة بوقف مسلسل الجرائم اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم ونتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع.

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الكلمات الدلالية:
الضفة الغربية جنين رام الله رصاص الاحتلال فلسطين

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