“المرور”: 3 مخاطر للتجاوز من أكتاف الطريق

تواصل- فريق التحرير

حذرت الإدارة العامة للمرور من خطورة التجاوز من أكتاف الطريق؛ لما يسببه من مخاطر محتملة على حركة السير وقائدي المركبات.

ونشر المرور إنفوجرافًا عبر صفحته على “تويتر”، يتضمن مخاطر التجاوز من أكتاف الطريق والتي قد ينتج عنها إصابات في الأرواح والممتلكات.

وحددت الإدارة العامة للمرور 3 مخاطر وهي:

– احتمال وقوع حوادث سير.

– إرباك حركة السير.

– تعطيل سير مركبات الطوارئ.

كان المرور قد وجه 5 نصائح لمن أراد السفر بمركبته وهي:

1- التحقق من أحوال الطقس قبل تحديد موعد الرحلة.

2- فحص المركبة جيدًا قبل السفر والتأكد من مصابيحها وعجلاتها ونظام مكابحها.

3- التأكد من جودة الإطار الاحتياطي وتوفر أدوات تغييره، ومن وجود حقيبة إسعافات أولية.

4- أخذ قسط كافٍ من النوم قبل الرحلة وفترات استراحة أثناءها.

5- استخدام خرائط الطريق لاختيار الطريق الأنسب.