كوريا الجنوبية توجه جيشها بالرد الفوري على جارتها الشمالية.. ماذا يجري؟

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم، أنها وجهت جيشها بالرد بقوة وفورًا على أي استفزاز من جارتها الشمالية.

وأوضحت أنها تطالب المجتمع الدولي، بإجراءات سريعة لردع البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.

فيما تعهد الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، برد حازم وصارم على أي استفزاز من كوريا الشمالية، مؤكدًا أن البرامج النووية والصاروخية لبيونج يانج وصلت إلى مستوى التهديد في شبه الجزيرة الكورية وفي شمال شرق آسيا والعالم.

وفي وقت سابق وبعد يوم واحد من إطلاق كوريا الشمالية 8 صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي، وذلك خلال استعراض متكرر ومستفز للقوة، أكد “يون” أن التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية تهدد الجميع.

وأشار إلى أن حكومة سيول، ستعزز ردع التهديدات النووية والصاروخية، وسترد بحزم وصارم على أي استفزاز كوري شمالي.

وكانت كوريا الجنوبية وأمريكا قد أطلقتا عددًا من الصواريخ، ردًا على إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية في استعراضها الثامن عشر للقوة هذا العام.