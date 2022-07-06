الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٦ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
تراجع بيع الماشية في أكبر دولة إسلامية بسبب الحمى القلاعية
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منوعات

تراجع بيع الماشية في أكبر دولة إسلامية بسبب الحمى القلاعية

تراجع بيع الماشية في أكبر دولة إسلامية بسبب الحمى القلاعية
٠٩:٥٠:٢٦ ص، الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

ألقى مرض الحمى القلاعية، الفيروسي الذي يصيب الحيوانات، بظلاله على أجواء عيد الأضحى في إندونيسيا، التي تعد رابع أكبر دولة من حيث التعداد السكاني، وصاحبة أكبر أغلبية مسلمة في العالم.

وتراجعت مبيعات الأبقار والأغنام والماعز في مناطق عدة من أنحاء إندونيسيا، جراء انتشار فيروس الحمى القلاعية، فيما نقلت “رويترز” عن تاجر في جاوة وصف العام الجاري بأنه “عام خسارة”، موضحًا أنه لم يبع سوى 50 رأسًا فقط من الأبقار.

وقال التاجر: “قبل كوفيد، كان بإمكاننا بيع ما يصل إلى 330 بقرة، وخلال الجائحة كنا نبيع نحو 170.. لكن انخفضت مبيعات هذا العام بشكل كبير”.

وكانت إندونيسيا قد أطلقت برنامجًا لتطعيم الماشية على مستوى البلاد، في محاولة للحد من تفشي المرض الذي بدأ في مايو الماضي.

وتسبب فيروس الحمى القلاعية في إصابة أكثر من 317 ألف رأس، في 21 مقاطعة إندونيسية، معظمها في أكثر جزر جاوة وسومطرة اكتظاظًا بالسكان، ووفق بيانات حكومية صدرت من جاكرتا، أعدمت السلطات أكثر من 3400 رأس.

ويصيب الفيروس رؤوس الماشية، ويهدد بنفوقها بشكل مباشر، إلا أن الدراسات العلمية أوضحت أنه لا يعتبر بشكل عام تهديدًا لصحة الإنسان.

الكلمات الدلالية:
إندونيسيا الحمى القلاعية جاكرتا جزر جاوة رؤوس الماشية عيد الأضحى

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