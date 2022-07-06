توقعات بتعرض عدة دول لفيضانات خطيرة في هذا الموعد

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تشير التقديرات إلى أن متوسط ​​مستوى سطح البحر العالمي ارتفع بمقدار 11-16 سم، خلال القرن العشرين وحده، ومرشح في الزيادة على ذلك أيضا؛ بسبب التغير المستمر للمناخ على مستوى العالم.

ومن حيث مخاطر الفيضانات بحلول عام 2100، حيث تم استخدام بيانات من دراسة عام 2019، أجراها باحثان استخدما دراستهم عبر أداة رسومات ثلاثية الأبعاد تُستخدم لقياس تعرض السكان المحتمل لمستويات المياه الساحلية الشديدة.

وهنا حاول الباحثان تحديد بعض الدول التي ستتأثر بشدة بارتفاع مستوى سطح البحر؟

ـ في إفريقيا

ستكون مصر، التي يعيش أكثر من 95% من سكان مصر على طول نهر النيل، معرضة بشكل كبير لخطر الفيضانات.

ـ في آسيا

70% من الأشخاص الذين سيتأثرون بارتفاع مستوى سطح البحر، يتواجدون في ثماني دول آسيوية: الصين، وبنجلاديش، والهند، وفيتنام، وإندونيسيا، وتايلاند، والفلبين، واليابان.

ـ في أوروبا

هولندا واحدة من أكثر المجموعات السكانية المعرضة للخطر الفيضانات؛ حيث سجلت أدنى نقطة في البلاد 6.8 أمتار تحت مستوى سطح البحر.

ـ في أمريكا الشمالية

جزر البهاما من المتوقع أن تشهد زيادة كبيرة في عدد الأشخاص المعرضين لخطر الفيضانات.

ـ في أمريكا الجنوبية

سكان البرازيل هم الأكثر عرضة لخطر الفيضانات الناجمة عن ارتفاع مستويات سطح البحر.