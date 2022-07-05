الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٦ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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محليات

الأرصاد تتوقع تقلبات جوية في 4 مناطق.. موجة غبار تستمر لساعات

الأرصاد تتوقع تقلبات جوية في 4 مناطق.. موجة غبار تستمر لساعات
٠٢:٥٩:٣٨ ص، الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، تقلبات جوية في عدد من المناطق، خلال الساعات القليلة المقبلة، بمشيئة الله.

وتشمل الحالة الجوية، رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تتسبب في تدني الرؤية الأفقية لاسيما على الطرق السريعة.

التقلبات الجوية تشمل أربع مناطق على النحو التالي “نجران، والشرقية، وجازان، وعسير”.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار الحالة الجوية على المناطق الأربع، حتى الساعة السابعة من مساء اليوم الأربعاء، بمشيئة الله.

 

الكلمات الدلالية:
الأرصاد الطقس المركز الوطني للأرصاد رياح نشطة غبار

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