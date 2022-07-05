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نجا بأعجوبة.. شاحنة تنحرف عن مسارها وتصطدم بشاب بطريقة مروعة (فيديو)
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منوعات

نجا بأعجوبة.. شاحنة تنحرف عن مسارها وتصطدم بشاب بطريقة مروعة (فيديو)

نجا بأعجوبة.. شاحنة تنحرف عن مسارها وتصطدم بشاب بطريقة مروعة (فيديو)
٠٢:٣٢:٢١ ص، الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انحراف مركبة عن مسارها واصطدامها بشاب على جانب الطريق بطريقة مروعة.

وكما ظهر خلال المقطع، كان الشاب يقف بجانب الطريق أمام أحد المباني، وفجأة انحرفت شاحنة مسرعة عن الطريق بعد اصطدام صندوقها الخلفي بفرع شجرة.

واتجهت الشاحنة بعد انحرافها بسرعة باتجاه الشاب واصطدمت به مما تسبب في ارتطامه بباب المبنى الذي كان يقف بجواره.

وقدر الله أن الشاب لم يصب بأذى ولكن انتابته حالة من والرعب والفزع وسارع بمغادرة الموقع.

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انحراف شاحنة تصادم حادث تصادم حادثة تصادم شجرة

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