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معلومة مهمة للمسجلين الجدد في برنامج حساب المواطن
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محليات

معلومة مهمة للمسجلين الجدد في برنامج حساب المواطن

معلومة مهمة للمسجلين الجدد في برنامج حساب المواطن
٠١:٥٣:٠٤ ص، الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن معلومة مهمة للمسجلين الجدد في البرنامج.

جاء هذا في الرد على سؤال “أنا سجلت أو أعدت تقديم الطلب، هل ستتم دراسة أهليتي في البرنامج لدفعة شهر أغسطس القادمة؟

وأجاب البرنامج بقوله “إذا أكملت تسجيلك أو أعدت تقديم طلبك قبل يوم 16 يوليو، فستتم دارسة أهليتك واستحقاقك لدفعة شهر أغسطس القادمة”.

وكان برنامج حساب المواطن، قد أعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم، البدء في إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، مشيرًا إلى أن الإيداع سيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء بإذن الله.

وكان قد صدر مساء أول أمس توجيهاً كريما من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وبناء على ما رفعه سمو ولي العهد، بالموافقة على تخصيص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية منها 10 مليارات لمستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن.

وتضمن التوجيه الكريم “إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقاً. – تخصيص مبلغ (ثمانية مليارات) ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي الحالي.

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