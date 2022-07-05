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صحة

أوروبا موطنه الجديد.. ارتفاعات قياسية في إصابات «جدري القرود»

أوروبا موطنه الجديد.. ارتفاعات قياسية في إصابات «جدري القرود»
٠٢:٥٠:٥١ ص، الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

سجلت الإصابات بجدري القرود ارتفاعا بشكل حاد في الأيام الأخيرة؛ ويمثل هذا الارتفاع زيادة بنسبة 55.9% مقارنة بالعدد السابق قبل ثمانية أيام، مع 3413 إصابة.

وتعد أوروبا بشكل كبير هي القارة الأكثر تضررا من الفيروس مع 85% من الإصابات، في حين أنه ينتشر في 53 دولة.

فيما تم رصد زيادة غير عادية في عدد الإصابات بجدري القردة منذ مايو خارج بلدان غرب ووسط إفريقيا حيث الفيروس مستوطن.

المرض المعروف منذ 1970 من عائلة الجدري الذي تم القضاء عليه قبل نحو 40 عاما، هو مرض نادر ناجم عن فيروس ينتقل إلى الإنسان من طريق حيوانات.

ويتسبب في بادئ الأمر بارتفاع في درجة حرارة الجسم ويتطور بسرعة إلى طفح جلدي مع تكوين قشور، ويُشفى المريض عموماً بعد أسبوعين.

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أوروبا ارتفاع ملحوظ جدري القرود عائلة الجدري

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