بدأت اليوم.. بيان من سفارة المملكة في كندا بشأن إجازة عيد الأضحى

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت سفارة خادم الحرمين الشريفين في كندا، عن بدء إجازة عيد الأضحى المبارك في مقر السفارة من اليوم الأربعاء، والتي تستمر حتى يوم الإثنين من الأسبوع المقبل.

وفي منشور للسفارة عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، كتبت :” بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك تود السفارة إبلاغكم بأن عطلة العيد ستكون اعتباراًمن يوم الأربعاء١٤٤٣/١٢/٧ الموافق٢٠٢٢/٧/٦”.

وتابعت :” وستسنأنف السفارة عملها اعتباراًمن يوم الاثنين ١٤٤٣/١٢/١٢ الموافق٢٠٢٢/٧/١١”.

وأوضحت السفارة إنه في حالة الطوارئ -لا سمح الله-، يرجى الاتصال بالأرقام المثبتة أعلاه.