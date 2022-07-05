تعطيل العمل في عدد من المدن الإيرانية.. ماذا يحدث؟

تواصل – فريق التحرير:

قررت الدوائر الرسمية في محافظات إيرانية عدة، إغلاق أبوابها، بسبب تلوث تسبب فيه عاصفة رملية، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

ونقلا عن التلفزيون الرسمي قررت الدوائر الرسمية إغلاق أبوابها، في محافظات خوزستان في جنوب غرب البلاد، وأصفهان في وسطها، وشمال خراسان في شمال شرق البلاد وكرمان في الجنوب الشرقي.

وواصلت الدوائر الرسمية العمل في ثلاث محافظات أخرى على الأقل شهدت تلوثا كبيرا، بسحب “وكالة الأنباء الرسمية”.

وكانت السلطات الإيرانية، قد أعلنت الإثنين، إغلاق إدارات حكومية ومدارس في محافظتي طهران والبرز بسبب التلوث الناجم عن عاصفة ترابية.

العواصف الرملية والترابية التي تجتاح إيران، تتكون من جزئيات يمكن أن تؤدي إلى دخول المستشفى بسبب مشاكل خطيرة في الجهاز التنفسي.