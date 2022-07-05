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«الحج والعمرة» تستضيف 300 شخص من ذوي الإعاقة والأيتام لأداء فريضة الحج
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«الحج والعمرة» تستضيف 300 شخص من ذوي الإعاقة والأيتام لأداء فريضة الحج

«الحج والعمرة» تستضيف 300 شخص من ذوي الإعاقة والأيتام لأداء فريضة الحج
٠١:٤١:٠٥ ص، الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحج والعمرة، عن استضافة 300 شخص من ذوي الإعاقة والأيتام لأداء فريضة الحج.

وأكدت الوزارة في منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن هذه الاستضافة تأتي للعام الثاني على التوالي، وضمن المسؤولية المجتمعيّة للوزارة.

وأطلقت وزارة الحج والعمرة، أمس الثلاثاء، حملة توعوية تحت شعار ” الحج يبدأ منك ” وذلك امتدادًا للجهود المستمرة لتكثيف أنشطتها في التوعويّة، لموسم حج هذا العام 1443هـ.

ونشرت الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف، ضمن فعاليات الحملة مقطعًا مرئيًا بـ 7 لغات عبر منصّاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف توضيح عدد من الإرشادات المتعلقة بالاستخدامات الشخصية والسلوكيات العامة للحاج خلال رحلته لأداء المناسك.

ويتضمن العمل، الذي يعتبر المنتج الرئيس للحملة، عددًا من الرسائل لتصحيح السلوكيات الخاطئة في الحج، من بينها الآداب والسلوكيات المستحبة في المشاعر المقدسة.

وتستهدف الحملة التوعوية التأكيد على أن رحلة الحج الناجحة تبدأ من الحاج نفسه من خلال الحرص على الالتزام والاهتمام بالتعليمات الصحيحة والتوجيهات الهامة لتسهيل رحلة الحاج، وتأمين الراحة والطمأنينة له ولبقية الحجاج، والحرص على أداء الطرق الصحيحة في الحرم والمشاعر لأداء مناسك الحج بسهولة ويُسر.

الكلمات الدلالية:
استضافة ذوي الاعاقة الايتام الحج والعمرة فريضة الحج

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