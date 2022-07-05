الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٥ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
نجا بأعجوبة.. شاحنة تنحرف عن مسارها وتصطدم بشاب بطريقة مروعة (فيديو)
قنصلية المملكة أكثر حضورا وتفاعلا.. مواطن يروي تفاصيل حريق ضخم شب في منتجع بهذه الدولة
معلومة مهمة للمسجلين الجدد في برنامج حساب المواطن
«الحج والعمرة» تستضيف 300 شخص من ذوي الإعاقة والأيتام لأداء فريضة الحج
مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الأربعاء 7 ذي الحجة
«أمم أمثالكم».. مشهد رائع لزوجين من الطيور يحميان بعضهما من الأمطار

محليات

مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الأربعاء 7 ذي الحجة

مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الأربعاء 7 ذي الحجة
٠١:٣٢:٠٧ ص، الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 7 ذي الحجة 1443 هجرية، الموافق 6 يوليو 2022م.

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:17

المدينة – 4:08

الرياض – 3:40

 

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:26

المدينة – 12:27

الرياض – 11:59

 

○ موعد أذان العصر

 

مكة – 3:44

المدينة – 3:48

الرياض – 3:20

 

○ موعد أذان المغرب

 

مكة – 7:08

المدينة – 7:15

الرياض – 6:47

 

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:38

المدينة –  8:45

الرياض – 8:17

يذكر أن أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر هي مدينة الدمام، ويؤذن للفجر في تمام الساعة 3:20 دقيقة.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء الساعة 9:05 بمشيئة الله.

الكلمات الدلالية:
الأذان الصلاة مواقيت الصلاة مواقيت بجميع مناطق المملكة موعد الأذان

مواد ذات صلة

المزيد
نادك تطلق حملة «وفّــر» مع عبواتها الجديدة بأسعار أقـل

نادك تطلق حملة «وفّــر» مع عبواتها الجديدة بأسعار أقـل

منذ 10 سنوات
مقطع صوتي يؤكد عدم صحة إسقاط المخالفات المرورية على نظام «أبشر»

مقطع صوتي يؤكد عدم صحة إسقاط المخالفات المرورية على نظام «أبشر»

منذ 5 سنوات
«المساحة الجيولوجية» تنفي حدوث هزة أرضية في تبوك

«المساحة الجيولوجية» تنفي حدوث هزة أرضية في تبوك

منذ 6 سنوات
الشيخ القرني يدعو إلى حملة مقدسة لمواجهة المستهزئين بالدين

الشيخ القرني يدعو إلى حملة مقدسة لمواجهة المستهزئين بالدين

منذ 10 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *