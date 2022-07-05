تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 7 ذي الحجة 1443 هجرية، الموافق 6 يوليو 2022م.

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:17

المدينة – 4:08

الرياض – 3:40

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:26

المدينة – 12:27

الرياض – 11:59

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:44

المدينة – 3:48

الرياض – 3:20

○ موعد أذان المغرب

مكة – 7:08

المدينة – 7:15

الرياض – 6:47

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:38

المدينة – 8:45

الرياض – 8:17

يذكر أن أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر هي مدينة الدمام، ويؤذن للفجر في تمام الساعة 3:20 دقيقة.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء الساعة 9:05 بمشيئة الله.