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فرص

شركة المياه الوطنية تعلن حاجتها لموظفين.. رابط التقديم

شركة المياه الوطنية تعلن حاجتها لموظفين.. رابط التقديم
١٢:١٣:٣٣ ص، الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة المياه الوطنية (NWC)، عبر حسابها بموقع “لينكد إن” للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

أخصائي أول حوكمة الشركات.

 

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال القانونية أو ما يعادلها.

خبرة 6+ سنوات من الخبرة في مجال ذي صلة.

التفكير الاستراتيجي وطويل المدى – تحديد الفرص القيّمة / الإستراتيجية.

العمل الجماعي – تحديد الدور والتفاعلات الشخصية.

التواصل الفعال – فهم الجمهور.

حل المشكلات – فحص المشكلة وجمع الحلول.

توجيه النتائج – المثابرة.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكد إن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 يوليو 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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