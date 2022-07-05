شركة المياه الوطنية تعلن حاجتها لموظفين.. رابط التقديم
تواصل- فريق التحرير:
أعلنت شركة المياه الوطنية (NWC)، عبر حسابها بموقع “لينكد إن” للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
أخصائي أول حوكمة الشركات.
المؤهلات والخبرات:
درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال القانونية أو ما يعادلها.
خبرة 6+ سنوات من الخبرة في مجال ذي صلة.
التفكير الاستراتيجي وطويل المدى – تحديد الفرص القيّمة / الإستراتيجية.
العمل الجماعي – تحديد الدور والتفاعلات الشخصية.
التواصل الفعال – فهم الجمهور.
حل المشكلات – فحص المشكلة وجمع الحلول.
توجيه النتائج – المثابرة.
طريقة التقديم:
أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكد إن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 يوليو 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).