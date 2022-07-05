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عالم فيروسات يفجر المفاجأة.. الولايات المتحدة مسؤولة عن نشأة كورونا
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دولي

عالم فيروسات يفجر المفاجأة.. الولايات المتحدة مسؤولة عن نشأة كورونا

عالم فيروسات يفجر المفاجأة.. الولايات المتحدة مسؤولة عن نشأة كورونا
١٢:٢٧:٢٠ ص، الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

في مفاجأة من العيار الثقيل، اتهم خبير وعالم الفيروسات د. جيفري ساكس، الولايات المتخدة بالمسؤولية عن نشأة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقال د. جيفري، وهو يشغل حاليا منصب رئيس لجنة الفيروسات في مجلة “لانسيت” العلمية، إن فيروس كورونا مسرب من مختبر أمريكي.

وأضاف أن هذه المعلومة تم الوصول إليها بعد تحقيقات وأبحاث استمرت لمدة عامين.

يذكر أن جيفري، كان قد نشر سابق، تقريرا أكد فيه أن الفيروس تسريب بيولوجي بعد تغيير بروتينه الرئيسي في مختبر، بما يشير لدور أمريكي رئيسي بالتعاون البيولوجي مع الصين، حسب قوله.

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أمريكا الصين عامل فيروسات كورونا منشأ كورونا نشأة كورونا

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