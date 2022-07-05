الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٥ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
استعدادات مكثفة.. مدير الدفاع المدني يلتقي رئيس الهلال الأحمر لخدمة ضيوف الرحمن
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استعدادات مكثفة.. مدير الدفاع المدني يلتقي رئيس الهلال الأحمر لخدمة ضيوف الرحمن

استعدادات مكثفة.. مدير الدفاع المدني يلتقي رئيس الهلال الأحمر لخدمة ضيوف الرحمن
١١:٢٦:٥٥ م، الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

في إطار الاستعدادات المكثفة لخدمة ضيوف الرحمن، اجتمع مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، مع رئيس هيئة الهلال الأحمر.

وحسب بيان نشره “الدفاع المدني”، تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة بسلامة ضيوف الرحمن.

وبدأت هيئة الهلال الأحمر، في تركيب عدد من أجهزة الـAED الخاصة بالإنعاش القلبي الرئوي، في عدد من الأماكن بمشعري عرفات ومنى، ضمن استعداداتها لبدء موسم الحج لهذا العام 1443هـ، وتوفير الخدمات الإسعافية المدعومة بأحدث التقنيات لخدمة الحجاج.

وقامت الهيئة بتركيب 6 أجهزة AED في مسجد نمرة بمشعر عرفات، ويجري حاليا تركيب 5 أجهزة أخرى بالمسجد ذاته، استعدادا لأعداد الحجاج الكبيرة التي ستتوافد إليه.

كما تقرر تركيب جهاز واحد في مسجد المشعر الحرام، بعد الانتهاء من تركيب كامل الأجهزة بمسجد نمرة والتأكد من جهازيتها.

وفي مشعر منى، تستعد الهيئة لتركيب 8 أجهزة للإنعاش القلبي الرئوي، بينها 7 أجهزة في مسجد الخيف، وجهاز واحد في مسجد الكويتي.

ويأتي حرص هيئة الهلال الأحمر، على نشر وتركيب أجهزة الـAED لما لها من دور بالغ في الاستجابة السريعة والتعامل الاحترافي مع الحالات التي تعاني من أزمات قلبية أو توقف قلب مفاجئ، وتساهم بشكل كبير في إنقاذ أرواح الكثيرين بفضل الله.

الكلمات الدلالية:
الحج الدفاع المدني الهلال الاحمر ضيوف الرحمن

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