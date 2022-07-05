الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٥ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
توجيه من النائب العام لنيابات المناطق والمحافظات وأعمال الحج
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توجيه من النائب العام لنيابات المناطق والمحافظات وأعمال الحج

توجيه من النائب العام لنيابات المناطق والمحافظات وأعمال الحج
١٠:٥٨:٥٥ م، الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تفقد النائب العام الشيخ سعود المعجب، أعمال الحج المقدمة لضيوف الرحمن بدءاً بالمدينة المنورة.

ووجه النائب العام، نيابات المناطق والمحافظات والمقر الرئيس ونيابات أعمال الحج للعمل خلال فترة عطلة عيد الأضحى المبارك علام 1443هـ، (198) نيابة متخصصة.

وفي وقت سابق، استحدثت النيابة العامة، نيابة جديدة باسم (نيابة أعمال الحج) في موسم حج هذا العام، والتي تتبعها 20 نيابة متخصصة تعمل على مدار الساعة في المشاعر المقدسة، وإليكم أبرز المعلومات عنها:

– تباشر النيابة المستحدثة كافة الاختصاصات القضائية النيابية (التحقيق، والادعاء العام، واستئناف الأحكام، والرقابة والتفتيش على السجون وأماكن التوقيف، والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية)، بكوادر بشرية ذات كفاءة عدلية متميزة.

– تتم الإجراءات النيابية في موسم الحج عبر عملية تقنية متكاملة، ضمن مؤشرات قياس وتقييم، لضمان معالجة القضايا بشكل عاجل، إضافة إلى توثيقها وحفظ اجراءاتها، ضمن مبادرة “نيابة بلا ورق”.

– يشارك مركز الاتصال والعمليات النيابية بمركبات مهيأة بأحدث الأجهزة التقنية لسرعة الانتقال والمعاينة ومباشرة الإجراءات من موقع الحدث ومسرح الجريمة – لا سمح الله -.

– النيابة العامة بدورها العدلي الجزائي رفعت من كفاءتها العدلية لحماية المشاعر المقدسة، والحجاج الموجودين بها، من خلال الدقة في معالجة القضايا الجزائية، والسرعة في إنهاء إجراءاتها وفق النظام.

الكلمات الدلالية:
الحج النائب العام نيابات أعمال الحج نيابات المناطق

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