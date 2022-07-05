الموارد البشرية: 3 مزايا للبطاقة الرقمية لمنسوبي القطاع العام

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عددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مزايا البطاقة الرقمية في تطبيق وزارة الموارد البشرية لمنسوبي القطاع العام.

وتشمل مزايا البطاقة الرقمية ما يلي:

– إثبات جهة العمل رقمياً

– الوصول إلى مرافق الجهة التي يتبع لها الموظف

– الاستفادة من العروض والخصومات الخاصة بالجهة الحكومية

قرارات توطين المهن

وفي وقت سابق، حدد ‏وزير الموارد البشرية أهداف إصدار 6 قرارات لتوطين هذه المهن.

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وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي، في وقت سابق، إن الوزارة أصدرت، 6 قرارات لتوطين عدد من المهن النوعية.

وأضاف في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، أن هذه المهن تتمثل في قطاع النقل والخدمات اللوجستية والقطاع الصحي ونشاط الفحص الدوري للمركبات ومنافذ البيع في عدد من الأنشطة المهمة.

وأكد أن ذلك يأتي لتوفير مزيد من الفرص لأبناء وبنات الوطن، ولتعزيز مشاركتهم الفاعلة في الاقتصاد الوطني.

وفي تفاصيل القرارات، شملت توطين «مهن الطيران المرخصة»، و«مهن البصريات»، و«نشاط الفحص الدوري»، و «منافذ خدمات البريد ونقل الطرود»، و«مهن خدمة العملاء»، و«منافذ البيع في 7 أنشطة اقتصادية» في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز إسهامهم في المنظومة الاقتصادية، حيث ستسهم القرارات الصادرة في توفير أكثر من 33 ألف فرصة عمل.

وسينفذ قرار توطين «مهن الطيران المرخصة» على مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولى ابتداءً من 23 / 08 / 1444هـ الموافق 15 / 03 / 2023م، وتشمل مهن: (مساعد طيار، ومراقب جوي، ومرحل جوي) بنسبة 100%، ومهنة (طيار نقل جوي بنسبة 60%)، ومهنة (مضيف طيران بنسبة 50%)، وتبدأ المرحلة الثانية ابتداءً من 23 / 08 / 1445هـ هـ الموافق 04 / 03 / 2024م، وتشمل مهن: (طيار نقل جوي بنسبة 70%، ومضيف جوي بنسبة 60%).

ويسري القرار على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها (5) عاملين فأكثر في مهن الطيران المحددة, ويشترط حصول العاملين في المهن المستهدفة على الاعتماد المهني من الهيئة العامة للطيران المدني، حيث سيوفر هذا القرار أكثر من 4000 وظيفة للمواطنين.

وشملت القرارات قراراً بتوطين «مهن البصريات» بنسبة 50% ابتداءً من 26 / 08 / 1444هـ الموافق 18 / 03 / 2023م في جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها (4) عاملين فأكثر، وتشمل مهن: (فني بصريات طبية، وفني مختبرفيزيائي -ضوء وبصريات، وفني بصريات)، ويشترط حصول العاملين بالمهن الموطنة على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وأن يكون الحد الأدنى للأجور للاحتساب في التوطين في المهن المستهدفة 5,500 ريال، وسيوفر هذا القرار أكثر من 1000 فرصة وظيفية في هذا القطاع في مختلف مناطق المملكة.