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شرطة بلغازي تضبط مقيمًا بحوزته 37 كيلو حشيش مخدر خبأها بهذه الطريقة
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شرطة بلغازي تضبط مقيمًا بحوزته 37 كيلو حشيش مخدر خبأها بهذه الطريقة

شرطة بلغازي تضبط مقيمًا بحوزته 37 كيلو حشيش مخدر خبأها بهذه الطريقة
١٢:٢٦:٠١ ص، الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن الأمن العام عن تمكن شرطة بلغازي بمحافظة العيدابي، من ضبط مقيم بحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش.

وفي بيان للأمن العام على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال إن مركز شرطة بلغازي بمحافظة العيدابي، ضبط 37 كيلو جراما من مادة الحشيش المخدر مخبأة في تجاويف مركبة يقودها مقيم من الجنسية الأفغانية.

وتابع البيان: جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

الكلمات الدلالية:
الشرطة حشيش شرطة بلغازي مخدرات

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