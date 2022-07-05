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كورونا تضرب فرنسا بقسوة.. 200 ألف إصابة خلال هذا المساء
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صحة

كورونا تضرب فرنسا بقسوة.. 200 ألف إصابة خلال هذا المساء

كورونا تضرب فرنسا بقسوة.. 200 ألف إصابة خلال هذا المساء
١٢:٥٣:٢٩ ص، الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلن وزير الصحة الفرنسي فرنسوا برون، أن الموجة السابعة من التفشي الوبائي “تشهد في الأيام الأخيرة تزايدا”، وسجّلنا ما معدّله نحو 120 ألف إصابة في اليوم الواحد، خلال الأسبوع الأخير، ومن المتوقع أن تتخطى الحصيلة اليومية 200 ألف إصابة هذا المساء.

وقال الوزير الفرنسي، غداة تعيينه وزيرا بحكومة إليزابيت بورن: إنه في مواجهة التفشي المتسارع للفيروس “علينا حماية السكان واليقظة إزاء تداعيات هذا الارتفاع الكبير على النظام الصحي”.

وأشار برون إلى تزايد حالات الاستشفاء في الأقسام الطبية التقليدية وبنسبة أقل في أقسام العناية المشددة.

وتابع قائلا: “نولي اهتماما بالغا لكيفية تطور الأوضاع”، مضيفا أنه “خلافا لما يزعم البعض، استراتيجية الحكومة واضحة في مواجهة هذه الموجة، داعيا إلى العودة للتقيّد بالتدابير الوقائية”.

وأوصت السلطات الفرنسية بالعودة إلى وضع الكمامة “في الأماكن المزدحمة، على غرار ما هي الحال هنا على سبيل المثال، ووسائل النقل المشترك ووسائل النقل إلى وجهات تمضية العطل”.

الكلمات الدلالية:
200 ألف إصابة تدابير وقائية فرنسا فيروس كورونا

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