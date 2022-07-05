الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٥ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
الثاني بأقل من 24 ساعة.. 3 قتلى و7 جرحى في إطلاق نار بأمريكا
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دولي

الثاني بأقل من 24 ساعة.. 3 قتلى و7 جرحى في إطلاق نار بأمريكا

الثاني بأقل من 24 ساعة.. 3 قتلى و7 جرحى في إطلاق نار بأمريكا
١١:٢٤:٠٣ م، الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

سقط ثلاثة قتلى على الأقل وسبعة جرحى في جريمة جديدة لإطلاق النار قبل قليل خلال حفل في ولاية إنديانا الأمريكية؛ وتعد الحادثة هي الثانية لعملية إطلاق نار على حشود في أقل من 24 ساعة.

وبالأمس قتل 5 وأصيب 16 على الأقل، في إطلاق نار خلال عرض بمناسبة الرابع من يوليو في إحدى ضواحي شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مكتب مسئول إنفاذ القانون في مقاطعة ليك، على تويتر: «ابتعدوا عن المنطقة، اسمحوا لجهات إنفاذ القانون وطلائع رد الفعل بأداء عملهم».

وذكرت صحيفة شيكاجو صن تايمز، أن العرض توقف فجأة عندما أُطلقت أعيرة نارية بعد حوالي عشر دقائق من بدايته، ما دفع مئات الأشخاص إلى الفرار بحثا عن ملاذ آمن.

وأفاد تلفزيون (سي.بي.إس 2) في شيكاجو نقلا عن منتجة كانت حاضرة في العرض أن الناس فروا من مكان الحادث عند سماعهم دوي إطلاق الرصاص.

الكلمات الدلالية:
إطلاق نار جريمة إطلاق نار شيكاغو ولاية إنديانا

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