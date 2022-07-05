الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٥ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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إقبال على شراء المعدن النفيس.. الذهب يسجل أدنى مستوى في 6 أشهر
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اقتصادية

إقبال على شراء المعدن النفيس.. الذهب يسجل أدنى مستوى في 6 أشهر

إقبال على شراء المعدن النفيس.. الذهب يسجل أدنى مستوى في 6 أشهر
٠٩:٥٨:٥٥ م، الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

انخفضت أسعار الذهب لأدنى مستوى له منذ 6 أشهر، حيث سجل أقل من 1800 دولار للأوقية، تزامنا مع ارتفاع الدولار مقابل اليورو إلى أعلى مستوى له في 22 عاماً، وسط إقبال من المستثمرين على شراء المعدن النفيس.

وفي التفاصيل، انخفضت أسعار عقود أغسطس في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) خلال التداول بنسبة 1.8 ٪ لتصل إلى 1769 دولارا للأونصة، كذلك خسرت الفضة تسليم سبتمبر 2.8٪ لتصل إلى 19.12 دولارا للأوقية.

بينما تراجعت عقود البلاديوم لشهر سبتمبر 1.9٪ إلى 1902 دولارا للأوقية ، وانخفضت عقود أكتوبر للبلاتين بنسبة 2٪ إلى 854 دولارا للأوقية.

كذلك انخفض معدن الألمنيوم في بورصة لندن للمعادن (LME) إلى أدنى مستوى له في عام على خلفية تباطؤ الطلب وحجم الإنتاج القوي، حيث انخفضت العقود مع التسليم في 3 أشهر بنسبة 1.4 ٪ – إلى 2427 دولارا للطن.

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