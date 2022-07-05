الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٥ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف شاغرة بالخطوط الحديدية «سار» بعدة مجالات
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فرص

وظائف شاغرة بالخطوط الحديدية «سار» بعدة مجالات

وظائف شاغرة بالخطوط الحديدية «سار» بعدة مجالات
٠٩:٥٦:٤٩ م، الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت شركة للخطوط الحديدية “سار” عبر حسابها الرسمي عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الوظيفية التالية:

المسميات الوظيفية:

ـ مهندس أول تراك آند الهياكل
ـ رئيس قسم اتصالات وتسويق الركاب
ـ رئيس قسم مبيعات الركاب
ـ مدير مدني
ـ فني اول
ـ فني أول
ـ خبير المسارات والهياكل
ـ أخصائي أول توظيف
ـ خبير معايير RSM
ـ فني
وغيرها….

عن سار:

شركة متخصصة للخطوط الحديدية، مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، تأسست الشركة بتاريخ 25 ربيع الثاني 1427هـ (2006)، لتكون مظلة إدارية تدخل تحتها شبكة الخطوط الحديدية السعودية التي تربط شمال المملكة بشرقها ووسطها.

طريقة التقديم:

ـ للتقديم ومزيد من التفاصيل: اضغط هنا

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سار فرص مسارات وهياكل وظائف شاغرة

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