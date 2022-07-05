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منوعات

شاهد.. تأخر في السباق لكنه لجأ لحيلة غريبة جدًا جعلته يتخطى الجميع

شاهد.. تأخر في السباق لكنه لجأ لحيلة غريبة جدًا جعلته يتخطى الجميع
١٠:١١:٣٨ م، الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

انتشر مقطع فيديو طريف على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، يوثق حيلة غريبة لجأ إليها أحد المشاركين في سباق دراجات هوائية.

وأظهر الفيديو أحد المشاركين في السباق وهو متذيلًا المتسابقين، لكنه قام بعمل وضعية غريبة على الدراجة جعلته يتخطى الجميع، حيث قام بفرد جسمه على الدراجة على بطنة ورفع قدميه.

وعلق البعض على الفيديو بالقول :” أن ما قام به حركة فيزيائية بحته حيث إنه قام بوضع الجسم على شكل سهم مما جعل الهواء لا يصطدم بالجسم  ويزيد السرعة على عكس الآخرين فقط كان الهواء يصطدم بجسمهم”.

وقال آخر :” أولا قلل مساحة احتكاك الجسم بالهواء لكن الشي الأهم أنه وضع الثقل على مقدمة الدراجة واستغل انحدار الطريق”.

الكلمات الدلالية:
حيلة غريبة دراجات هوائية سباق دراجات متسابق

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