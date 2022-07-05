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اصطدام في الجو.. نجاة طائرة قطرية من كارثة أثناء هبوطها في مطار بالبرازيل
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دولي

اصطدام في الجو.. نجاة طائرة قطرية من كارثة أثناء هبوطها في مطار بالبرازيل

اصطدام في الجو.. نجاة طائرة قطرية من كارثة أثناء هبوطها في مطار بالبرازيل
٠٩:١٦:١٦ م، الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

نجت طائرة قطرية من كارثة محققة قبيل هبوطها في مطار جوارولوس بالبرازيل، حيث مرت بلحظات عصيبة عندما اقترب منها منطاد ضخم واصطدمت به.

ونشرت وسائل إعلام، صورًا من الواقعة، وأظهرت الطائرة من طراز بوينج B777 التابعة للخطوط الجوية القطرية، والتي أقلعت من الدوحة، واصطدمت بالمنطاد قبيل هبوطها مطار جوارولوس في البرازيل.

قالت شركة الطيران إنها “على علم بحدث يتعلق بإحدى طائراتها يتضمن منطادًا بدون طيار قبل الهبوط في ساو باولو يوم الأحد 3 يوليو”، مضيفة: “هبطت الرحلة كالمعتاد وتم الحفاظ على هوامش السلامة في جميع الأوقات. قدم القبطان تقريرا بعد الرحلة التي يتم الآن التحقيق فيها من قبل السلطات البرازيلية”.

الكلمات الدلالية:
اصطدام البرازيل طائرة قطرية منطاد هوائي

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