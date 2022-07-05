5 نصائح للاهتمام بكبار السن.. احذروا الوحدة والاكتئاب

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حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة مشاعر الوحدة والفراغ لدى كبار السن.

وقال النمر، عبر حسابه في “تويتر”: “لا بد أن تضع لكبير السن برنامج اجتماعي لإشغال وقت فراغه فيما يفيده ولا يضر صحته.

ونصح النمر بهذه الأنشطة لكبار السن:

– زيارة أقارب نادي لكبار السن

– يعزم أصحابه في المنزل

– ممارسة رياضة المشي

– التسوق

وأوضح د. خالد النمر، “أن الوحدة من مسببات الاكتئاب فما بالك اذا اجتمعت مع المرض؟!”.