5 نصائح للاهتمام بكبار السن.. احذروا الوحدة والاكتئاب
تواصل – فريق التحرير:
حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة مشاعر الوحدة والفراغ لدى كبار السن.
وقال النمر، عبر حسابه في “تويتر”: “لا بد أن تضع لكبير السن برنامج اجتماعي لإشغال وقت فراغه فيما يفيده ولا يضر صحته.
ونصح النمر بهذه الأنشطة لكبار السن:
– زيارة أقارب نادي لكبار السن
– يعزم أصحابه في المنزل
– ممارسة رياضة المشي
– التسوق
وأوضح د. خالد النمر، “أن الوحدة من مسببات الاكتئاب فما بالك اذا اجتمعت مع المرض؟!”.
لابد أن تضع لكبير السن برنامج اجتماعي لإشغال وقت فراغه فيما يفيده ولايضر صحته(زيارة أقارب،نادي لكبار السن،يعزم أصحابه في المنزل،مشي،تسوق..الخ)
لأن الوحدة من مسببات الإكتئاب فما بالك اذا اجتمعت مع المرض؟!
— الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) July 5, 2022