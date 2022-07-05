معاهدة مثيرة للجدل.. هل تُطلق بلجيكا سراح «الدبلوماسي الإرهابي» الإيراني مقابل النفط؟

تواصل- فريق التحرير:

وقعت بلجيكا وإيران على معاهدة جديدة مثيرة للجدل في مارس الماضي، والآن يتم دفعها عبر البرلمان بسرعة، حيث يستهدف المشرعون المصادقة عليها قبل العطلة الصيفية البرلمانية.

وهذه المعاهدة قد تسمح بإعادة دبلوماسي إيراني مسجون في بلجيكا عقب إدانته بالإرهاب قبل أكثر من عام.

ومن خلال إقرار هذه المعاهدة، سيتمكن الإيرانيين المدانين في بلجيكا بقضاء فترة سجنهم في إيران، على أن ينطبق الأمر نفسه على البلجيكيين المدانين لدى طهران.

وسبق أن طالبت إيران بلجيكا بالإفراج عن الدبلوماسي أسد الله أسدي الذي أدانته محكمة أنتويرب (شمال)، في 4 فبراير2021، بالسجن 20 عاما.

واليوم الثلاثاء، يناقش البرلمان البلجيكي التصديق على المعاههدة، التي تأتي طوق نجاة لعودة “أسدي” إلى طهران.

وذكرت مجلة “بوليتيكو” الأمريكية أن إيران طالبت بلجيكا صراحة بإطلاق سراح أسد الله أسدي المدان على خلفية مشاركته في التخطيط لتفجير كان من المفترض أن يستهدف تجمعا لمعارضي النظام الإيراني في فرنسا.

وفي حين يجرى العمل على المعاهدة منذ شهور، يأتي الإجراء في البرلمان البلجيكي في وقت يشعر فيه القادة الأوروبيون بالذعر جراء أسعار الطاقة واستعدادهم لإصلاح العلاقات مع طهران على أمل أن تستأنف دورها كمورد رئيسي للنفط والغاز.