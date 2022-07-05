الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٥ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
معاهدة مثيرة للجدل.. هل تُطلق بلجيكا سراح «الدبلوماسي الإرهابي» الإيراني مقابل النفط؟
5 نصائح للاهتمام بكبار السن.. احذروا الوحدة والاكتئاب
اصطدام في الجو.. نجاة طائرة قطرية من كارثة أثناء هبوطها في مطار بالبرازيل
إقالة مسؤول بدولة عربية بعدما صرّح بإلغاء صلاة عيد الأضحى
ضيوف الرحمن يؤدون طواف القدوم وسط منظومة متكاملة من الخدمات (فيديو)
احتجاجًا على إدارة «جونسون».. استقالة وزيري الصحة والمالية البريطانيين

دولي

معاهدة مثيرة للجدل.. هل تُطلق بلجيكا سراح «الدبلوماسي الإرهابي» الإيراني مقابل النفط؟

معاهدة مثيرة للجدل.. هل تُطلق بلجيكا سراح «الدبلوماسي الإرهابي» الإيراني مقابل النفط؟
٠٩:٣٧:٢٧ م، الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

وقعت بلجيكا وإيران على معاهدة جديدة مثيرة للجدل في مارس الماضي، والآن يتم دفعها عبر البرلمان بسرعة، حيث يستهدف المشرعون المصادقة عليها قبل العطلة الصيفية البرلمانية.

وهذه المعاهدة قد تسمح بإعادة دبلوماسي إيراني مسجون في بلجيكا عقب إدانته بالإرهاب قبل أكثر من عام.

ومن خلال إقرار هذه المعاهدة، سيتمكن الإيرانيين المدانين في بلجيكا بقضاء فترة سجنهم في إيران، على أن ينطبق الأمر نفسه على البلجيكيين المدانين لدى طهران.

وسبق أن طالبت إيران بلجيكا بالإفراج عن الدبلوماسي أسد الله أسدي الذي أدانته محكمة أنتويرب (شمال)، في 4 فبراير2021، بالسجن 20 عاما.

واليوم الثلاثاء، يناقش البرلمان البلجيكي التصديق على المعاههدة، التي تأتي طوق نجاة لعودة “أسدي” إلى طهران.

وذكرت مجلة “بوليتيكو” الأمريكية أن إيران طالبت بلجيكا صراحة بإطلاق سراح أسد الله أسدي المدان على خلفية مشاركته في التخطيط لتفجير كان من المفترض أن يستهدف تجمعا لمعارضي النظام الإيراني في فرنسا.

وفي حين يجرى العمل على المعاهدة منذ شهور، يأتي الإجراء في البرلمان البلجيكي في وقت يشعر فيه القادة الأوروبيون بالذعر جراء أسعار الطاقة واستعدادهم لإصلاح العلاقات مع طهران على أمل أن تستأنف دورها كمورد رئيسي للنفط والغاز.

الكلمات الدلالية:
ارهابي النفط ايران بلجيكا

مواد ذات صلة

المزيد
أمير الكويت يصل دولة أوروبية في زيارة خاصة

أمير الكويت يصل دولة أوروبية في زيارة خاصة

منذ شهرين
هكرز شيعة يخترقون موقع الداعية عمرو خالد ويضعون عنوان «الوهابي لو طار نجيبه»

هكرز شيعة يخترقون موقع الداعية عمرو خالد ويضعون عنوان «الوهابي لو طار نجيبه»

منذ 11 سنة
«باكستان» تستنكر بشدة قتل القوات الهندية للكشميريين

«باكستان» تستنكر بشدة قتل القوات الهندية للكشميريين

منذ 6 سنوات
وفاة 6 أشخاص نتيجة انهيارات أرضية في النيبال

وفاة 6 أشخاص نتيجة انهيارات أرضية في النيبال

منذ 3 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *