ضيوف الرحمن يؤدون طواف القدوم وسط منظومة متكاملة من الخدمات (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أدى ضيوف الرحمن طواف القدوم بمكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، وسط أجواء إيمانية روحانية، ومنظومة متكاملة من لخدمات.

ووثق مقطع فيديو نشرته “الإخبارية” عبر حسابها في “تويتر”، تأدية ضيوف الرحمن لطواف القدوم في أمن وطمأنينة.

ويشارك في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن الجهات المعنية بالحج كافة وفق خطط معدة مسبقا، على أرقى المستويات.

وتتميز الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن الاستعانة بالتقنيات الحديثة، والتناغم والتنسيق التام بين جميع الجهات المشاركة في موسم الحج لهذا العام.