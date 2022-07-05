الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٥ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
إقبال على شراء المعدن النفيس.. الذهب يسجل أدنى مستوى في 6 أشهر
وظائف شاغرة بالخطوط الحديدية «سار» بعدة مجالات
في الأكل والشرب والتخفي.. 3 مشاهد لا تفوتك لغرائب «الحيوانات»
معاهدة مثيرة للجدل.. هل تُطلق بلجيكا سراح «الدبلوماسي الإرهابي» الإيراني مقابل النفط؟
5 نصائح للاهتمام بكبار السن.. احذروا الوحدة والاكتئاب
اصطدام في الجو.. نجاة طائرة قطرية من كارثة أثناء هبوطها في مطار بالبرازيل

محليات

ضيوف الرحمن يؤدون طواف القدوم وسط منظومة متكاملة من الخدمات (فيديو)

ضيوف الرحمن يؤدون طواف القدوم وسط منظومة متكاملة من الخدمات (فيديو)
٠٨:٥٥:٥٢ م، الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أدى ضيوف الرحمن طواف القدوم بمكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، وسط أجواء إيمانية روحانية، ومنظومة متكاملة من لخدمات.

ووثق مقطع فيديو نشرته “الإخبارية” عبر حسابها في “تويتر”، تأدية ضيوف الرحمن لطواف القدوم في أمن وطمأنينة.

ويشارك في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن الجهات المعنية بالحج كافة وفق خطط معدة مسبقا، على أرقى المستويات.

وتتميز الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن الاستعانة بالتقنيات الحديثة، والتناغم والتنسيق التام بين جميع الجهات المشاركة في موسم الحج لهذا العام.

الكلمات الدلالية:
أجواء إيمانية أجواء روحانية ضيوف الرحمن طواف القدوم

مواد ذات صلة

المزيد
«الإيسيسكو» تستنكر ادعاءات «خامنئي» تجاه المملكة

«الإيسيسكو» تستنكر ادعاءات «خامنئي» تجاه المملكة

منذ 6 سنوات
فتح باب التقديم للالتحاق بالجامعات الحكومية بالرياض.. غداً

فتح باب التقديم للالتحاق بالجامعات الحكومية بالرياض.. غداً

منذ 9 سنوات
“نزاهة” تدعو إداراتها إلى “السرية التامة” في عمليات التوظيف

“نزاهة” تدعو إداراتها إلى “السرية التامة” في عمليات التوظيف

منذ 9 سنوات
الغفيص: 800 ألف وظيفة في 5 أعوام.. و”السعودة” بكليات التميز 5% سنويًا

الغفيص: 800 ألف وظيفة في 5 أعوام.. و”السعودة” بكليات التميز 5% سنويًا

منذ 8 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *