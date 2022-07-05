في الأكل والشرب والتخفي.. 3 مشاهد لا تفوتك لغرائب «الحيوانات»

تواصل ـ فريق التحرير:

ترصد السطور التالية مشاهد لاتفوتك حول غرائب الحيوانات سواء في أكلها أو شربها أو طريقة التخفي والمراوغة عن الأعين.

أولى المشاهد:

في فيديو مذهل، تداوله عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، استطاع قنفذ التهام عقربا أصفر بكامله، في مشهد لا يقارن في غرابة حدوثه.

ويعتبر القنفذ حيوانا ذا نشاطٍ ليليّ، إذ يختبئ في ساعات النّهار تحتَ أوراق النّباتات أو في شُقوق الصّخور والكهوف، وقد يعيشُ داخل جحرٍ تحت الأرض يحفرُهُ بأقدامه الصّغيرة، وينتظرُ حتى حلول المساء.

تخرج القنافذ في المساء كي تتغذّى وتقتات على العقارب واللا فقاريات وما شابه، وتُصبح أكثر نشاطاً في هذه الفترة من اليوم من غيرها، ورغمَ ذلك، يميل القنفذ في أوقات معيّنة إلى الخُروج والاصطياد في النهار، ويحدثُ ذلك على وجه الخصوص بعد هطول الأمطار الخفيفة.

المشهد الثاني:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق مشاهد نادرة لفأر، كاد يقتله العطش، يقف على قدميه ليرتوي من الماء.

وظهر الفأر في المقطع، وقد وثب على قديمه الخلفيتين ليشرب الماء بنهم من زجاجة كان أحد الأشخاص يقسط من خلالها قطرات من الماء ليروي الفأر منها ظمأه.

يذكر أن العديد من البلدان في العالم تشهد ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة، حيث تجاوزت الحرارة الخمسين مئوية في بعض المناطق حول العالم.

المشهد الثالث:

تعيش في قيعان المحيط الهندي ولديها قدرة فائقة على التخفي ليصبح شكلها مطابق لأرضية البحر لدرجة يصعب رؤيتها وذلك من أجل الاختباء من وحوش البحر.

حقا تبارك الله أحسن الخالقين، والذي أحسن كل شيء خلقه ثم هدى، حيث كشف فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، عن سمكة لديها قدرة فائقة على التخفي، ليصبح شكلها طبق الأصل من أرضية قاع المحيط الذي تسكنه.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، رصد كاميرات الهواة هذه السمكة العجيبة من تحت قاع المحيط، وهي تحاول السير وكأن أرضية هي التي تتحرك وليست سمكة، فسبحان الله.

وجاءت تعليقات رواد التواصل على هذا الفيديو بالتسبيح والتهليل تعجبا من قدرة الله في خلقه سبحانه وتعالى، حيث علق أحدهم تاليا الآية الكريمة : (هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه)، وقال آخر: (فتبارك الله أحسن الخالقين).