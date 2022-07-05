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إقالة مسؤول بدولة عربية بعدما صرّح بإلغاء صلاة عيد الأضحى
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دولي

إقالة مسؤول بدولة عربية بعدما صرّح بإلغاء صلاة عيد الأضحى

إقالة مسؤول بدولة عربية بعدما صرّح بإلغاء صلاة عيد الأضحى
٠٩:٠٩:٣٣ م، الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

بعد حالة الجدل التي أثارها مسؤول مصري حول إلغاء صلاة عيد الأضحى في الساحات، قررت وزارة الأوقاف المصرية، إنهاء عمل المسؤول الذي يعمل مديرًا لإدارة أوقاف شبين الكوم في محافظة المنوفية الشيخ يحيى محمد عبد الخالق برغوث.

ووفقا للوزارة نسب للمسؤول تصريحات تخالف تعليمات وتوجيهات وزارة الأوقاف، بشأن تجهيز الساحات والمساجد الكبرى والجامعة لصلاة عيد الأضحى المبارك، حيث أعلن أنه تم إلغاء الصلاة في الساحات.

كما تمت إحالة مدير مديرية أوقاف المنوفية الشيخ زكريا الخطيب للجنة القيم بديوان عام وزارة الأوقاف، اليوم الثلاثاء، 5/7/2022 لمعرفة مدى مسئوليته عما صدر من مدير إدارة شبين الكوم، مع تقصيره في عمله.

وأكدت وزارة الأوقاف أنها وجهت جميع المديريات بالإعداد الكامل لصلاة عيد الأضحى المبارك، بالساحات والمساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة، وفق ترتيب كل مديرية، مع تخصيص أماكن بجميع الساحات التي تقام بها صلاة العيد للسيدات وللأطفال، مع فتح جميع مصليات السيدات بالمساجد التي تقام بها صلاة العيد.

الكلمات الدلالية:
إقالة مسؤول دولة عربية صلاة العيد عيد الاضحى

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