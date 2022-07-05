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وقوع حوادث مرورية نتيجة موجة الغبار التي تشهدها منطقة جازان (فيديو)

وقوع حوادث مرورية نتيجة موجة الغبار التي تشهدها منطقة جازان (فيديو)
٠٨:١٩:٥٤ م، الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وقعت عدة حوادث مرورية في منطقة جازان بسبب ما تشهده المنطقة من موجة غبار كثيفة.

ويظهر في الفيديو المرفق، مركبة تقف بجوار الطريق وقد فتحت أبوابها، ويخرج من مقدمتها دخان كثيف، فيما يبدو أحد الأشخاص من وراء الدخان الكثيف يحاول السيطرة على الحريق أو الاستغاثة بالمارة.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية قد تؤدي إلى شبة انعدام في الرؤية الأفقية على منطقة نجران والاجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومن منطقة مكة المكرمة كذلك الأجزاء الساحلية الممتدة من منطقة مكة المكرمة الى جازان.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض ، الشرقية والحدود الشمالية. في حين تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة ظهور السحب الرعدية في فترة ما بعد الظهيرة على منطقتي عسير وجازان.

الكلمات الدلالية:
الأرصاد الجوية حوادث مرورية منطقة جازان موجة غبار

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