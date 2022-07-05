موافقة كريمة.. الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى إمامًا وخطيبًا ليوم عرفة

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صدرت الموافقة السامية الكريمة، اليوم الثلاثاء، على قيام الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى عضو هيئة كبار العلماء الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بالخطبة والصلاة يوم عرفة.

وأعلنت رئاسة شؤون الحرمين، في بيان لها عبر “تويتر”، أنه صدرت اليوم الموافقة السامية الكريمة على قيام معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى عضو هيئة كبار العلماء الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بالخطبة والصلاة يوم عرفة بمسجد نمرة لهذا العام ١٤٤٣هـ.

يذكر أن الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى هو وزير العدل سابقاً، ولد في المملكة عام 1385 للهجرة.

أصبح العيسى، وزيراً للعدل بعد تعيين عبد الله آل الشيخ رئيساً لمجلس الشورى في عام 1430 للهجرة / 14 فبراير 2009، وحتى إعادة تشكيل مجلس الوزراء في عام 1436 للهجرة، وفي العام نفسه صدر أمر ملكي بتعيينه مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير في 1436 للهجرة.

اختير في شعبان 1436 للهجرة أميناً عاماً لرابطة العالم الإسلامي خلفاً للدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي.