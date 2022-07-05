الأردن.. استخراج جثمان فتاتين دفنهما والدهما في المنزل

تواصل- فريق التحرير:

كشفت أجهزة الأمن الأردنية عن جريمة هزت مشاعر الرأي العام، بعد اكتشاف مقتل طفلتين على يد والدهما في محافظة الرمثا شمالي البلاد.

الطفلة غزل 9 أعوام، وشقيقتها سالي 12 عامًا، عثرت عليهما أجهزة الأمن مدفونتين في محيط المنزل الذي كانا يسكنان فيه رفقة والدهما وإخوتها الآخرين.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية، عامر السرطاوي، إن معلومات وردت لمديرية شرطة لواء الرمثا، مساء الأحد، من إحدى السيدات من جنسية عربية عن قيام طليقها، الذي يعاني من مرض نفسي، بتعنيف أبنائها الأربعة وضربهم بشكل مستمر وأنها تخشى على حياتهم.

وأضاف السرطاوي: “تم التحرك للمكان وضبط ذلك الشخص وبالبحث عن أبنائه الأربعة، عثرت الشرطة على اثنين منهم فقط داخل المنزل (حدث وفتاة)”.

وتابع : وقد أكدا “الحدث والفتاة” قيام والدهما بضربهم باستمرار وأنه خلال الأيام السابقة تسبب في قتل شقيقتيهما، بعد ضربهما بعنف بواسطة أداة راضة (عصا) ودفنهما بمحيط المنزل.

وبالتحقيق معه، اعترف الأب أنه قبل عشرة أيام قام بضرب إحدى بناته بواسطة عصا مما أدى إلى وفاتها وقام بدفنها في محيط المنزل، فيما قام بعد ذلك بأيام بضرب الأخرى والتي توفيت كذلك نتيجة الضرب، وقام بإلقائها داخل حفرة بجانب المنزل.

وبحسب السرطاوي، جرى على الفور إخبار المدعي العام والطبيب الشرعي واستدعاؤهما وإخراج جثتي الطفلتين وتحويلهما للطب الشرعي، فيما أرسل الطفلان الآخران للمستشفى للكشف عنهما ومتابعة حالتهما الصحية والنفسية وما زال التحقيق جارياً.

وأثارت الواقعة البشعة مشاعر الجميع، مطالبين بتوقيع أقسى عقوبة عليه ليكون عبرة لغيره.