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برغم إعاقته.. حاج روسي يؤدي فريضة الحج بكل إصرار وعزيمة (فيديو)
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برغم إعاقته.. حاج روسي يؤدي فريضة الحج بكل إصرار وعزيمة (فيديو)

برغم إعاقته.. حاج روسي يؤدي فريضة الحج بكل إصرار وعزيمة (فيديو)
٠٨:٠٦:٤١ م، الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

لم تمنعه إعاقته للقدوم من روسيا لأداء فريضة الحج لأول مرة في حياته، “سيبير” الشاب البالغ من العمر 21 عاما يحاول التغلب على التحديات بالإصرار والعزيمة.

وعبر فيديو بثته قناة “الإخبارية”؛ يقول سيبير: الحمد لله، لقد خلقت هكذا؛ ليست المرة الأولى التي أزور فيها مكة، أشعر هنا براحة عجيبة، رؤية الكعبة شعور لا يوصف، ومتشوق لزيارة منى والمزدلفة وعرفات.

وحضر سيبير برفقة والديه، ويتابع كل شيء عبر هاتفه ويوثقه، ويؤمن بأن الله لن يتركه، حيث يؤكد: صحيح أني على كرسي متحرك، لكني قادر على أداء الحج بإذن الله، الكثير من المواقف أمر بها هنا، البعض يبكي عندما يراني والبعض الآخر يخرج جواله لتصويري.

فيما جاءت دعوات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بأن يتم الله فضله على سيبير، وقال أحدهم: “اللهم أنزل شفائك على عبد أتاك من أصقاع الأرض يرجو رحمتك وشفائك، اللهم يا واحد يا أحد لاترده خائبا اللهم لاتردنا خائبين”.

الكلمات الدلالية:
إعاقة كاملة حاج روسي سيبير الروسي فريضة الحج

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