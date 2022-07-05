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رئيس هيئة الأركان العامة يتفقد وحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج

رئيس هيئة الأركان العامة يتفقد وحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج
٠٧:١٩:٢٧ م، الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

قام رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم، بجولة تفقدية لوحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج، للوقوف على استعداداتها وجاهزيتها التامة لخدمة حجاج بيت الله الحرام لهذا العام، استكمالاً للجهود والخطط والأعمال التي تقوم بها مختلف الأجهزة والجهات الحكومية الأخرى للإشراف على سلامة الحجاج.

وبدأت الجولة بزيارة مفرزة القوات الجوية في مطار مشعر عرفات، حيث كان في استقباله قائد منطقة الطائف قائد وحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج اللواء الركن محمد بن مشبب القحطاني، وعدد من ضباط الوحدات المسلحة المشاركة في مهمة الحج، واستمع لشرح موجز عن المهام المناطة بها، كما زار معاليه موقع الطائرات الجديد، والوحدات المشاركة بميدان قوة الواجب بالمغمس، واطلع على سير العمل والمهام والخطط الأمنية الموكلة لهم، عقب ذلك شاهد معاليه العرض العسكري للوحدات المشاركة.

وألقى رئيس هيئة الأركان العامة كلمةً للمشاركين نوّه فيها بحجم الجهود السخيّة والمباركة التي بذلتها الدولة في سبيل إنجاح حج هذا العام، مشيراً إلى أنها جهود استثنائية، تعكس الاهتمام والرعاية اللتين سخرتهما القيادة الرشيدة -حفظها الله- لخدمة شعيرة الحج، وحجاج بيت الله الكريم، وتوفير أعلى درجات الراحة والأمان لجميع قاصدي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة دون أي استثناء أو تمييز.

بعد ذلك، زار المستشفى الميداني التابع للإدارة العامة للخدمات الصحية في وزارة الدفاع بعرفة، واطلع على التجهيزات والمعدات الطبية المتوفرة في المستشفى، إضافة إلى تفقده للكوادر الطبية والصحية، واستماعه إلى شرح موجز عن الاستعدادات الصحية وبما يكفل للحجاج أداء مناسكهم وفق أعلى درجات الصحة والسلامة.

ووقف على الاستعدادات والتجهيزات المتعلقة بالأنشطة الدينية التي تقدمها الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة، إلى جانب اطلاعه على مواقع حجاج وزارة الدفاع، وكذلك مواقع حجاج التحالف.

واختتم الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي الجولة بزيارة مقر قيادة وحدات القوات المسلحة المشاركة في الحج ، وشاهد إيجازاً عن الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الكريم، وبما يعكس حجم الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة في سبيل خدمة ضيوف الحرمين الشريفين.

الكلمات الدلالية:
استعدادات موسم الحج الجيش الحج رئيس الأركان

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