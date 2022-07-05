«البريد» يحذر من رسائل احتيال تنتحل هوية «سبل».. ويحدد قنوات سداد الفواتير

تواصل – فريق الحرير:

حذرت مؤسسة البريد السعودي “سبل”، من الرسائل الاحتيالية التي قد تصل للعملاء، وتنتحل صفة المؤسسة.

وقالت مؤسسة البريد، عبر حسابها في “تويتر”: “تجاهل الرسائل الاحتيالية التي تصلك عبر البريد الإلكتروني أو أي وسيلة تواصل أخرى، والتي تنتحل شعار وهوية سبل”.

وأضافت “سبل” أنه يمكن بسهولة طلب تسديد رسوم التوصيل وغيرها من خلال الطرق الرسمية المعتمدة.

وتابعت مؤسسة البريد “سبل”: “ننوه بأنه يمكنك التأكد من شحناتك وسداد الفواتير عبر حسابك في تطبيق سبل أو من خلال موقعنا الإلكتروني”.