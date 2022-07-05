تنبيه من «الغذاء والدواء» بشأن أجهزة قياس حرارة الجسم عن بُعد

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نبهت هيئة الغذاء والدواء، إلى ضرورة التأكد من أن أجهزة قياس درجة حرارة الجسم عن بُعد، حاصلة على إذن تسويق من الهيئة.

وعددت “الغذاء والدواء” امتيازات هذه الأجهزة، عبر حسابها على موقع “تويتر”، مشيرة إلى أنها تمتاز بقياس درجة حرارة الجسم دون ملامسته مما يساهم في تقليل احتمالية انتقال العدوى.

وأوضحت أنها قادرة على فحص عدد كبير من الأشخاص في فترة قصيرة، وكذلك سرعة عرض نتيجة القياس.

وبيّنت الهيئة، أن هناك عدة عوامل تؤثر على أداء ودقة النتائج، ومنها المسافة بين الجهاز والجسم، ووضعية وزاوية الجهاز بالنسبة للجسم، ودرجة حرارة المكان والرطوبة، وثبات اليد أثناء القياس.

وأضافت أنه عند الاشتباه بنتائج القياس، يمكن استخدام طرق قياس أكثر دقة مثل أجهزة قياس الحرارة الرقمية عن طريق الفم.