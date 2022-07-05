حفظ متقن لكتاب الله كاملا.. حفل تخريج الدفعة الحادية عشرة بدولة أفريقية (صور)

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في مشهد مبهج جميل، اصطف عشرات الشباب، وتعلوهم شارة تدل على أنهم أتموا النعمة بحفظ الكتاب كاملا، شهد مركز دار الفرقان في بوركينافاسو تحت رعاية الحاج قاسم كابوري حفل تخريج الدفعة الحادية عشرة لحفظة “القرآن الكريم”.

ويأتي الحفل لتخريج دفعة جديدة من حفظة كتاب الله كاملا مع أحكام التجويد حفظاً متقنا، وتلاوة بديعة.

ويعتبر حفظ ومدارسة ومراجعة القرآن الكريم من أعظم وأجل الأعمال، وليس أجمل من أن يقضي الطفل أو الشاب وقته في المسجد يدارس ويقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، مصداقا لقوله تعالى {وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ}، وقوله تعالى {وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا} وقوله تعالى {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ}.