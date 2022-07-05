الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٥ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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حفظ متقن لكتاب الله كاملا.. حفل تخريج الدفعة الحادية عشرة بدولة أفريقية (صور)
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ثقافية

حفظ متقن لكتاب الله كاملا.. حفل تخريج الدفعة الحادية عشرة بدولة أفريقية (صور)

حفظ متقن لكتاب الله كاملا.. حفل تخريج الدفعة الحادية عشرة بدولة أفريقية (صور)
٠٥:٤٩:٢٤ م، الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

في مشهد مبهج جميل، اصطف عشرات الشباب، وتعلوهم شارة تدل على أنهم أتموا النعمة بحفظ الكتاب كاملا، شهد مركز دار الفرقان في بوركينافاسو تحت رعاية الحاج قاسم كابوري حفل تخريج الدفعة الحادية عشرة لحفظة “القرآن الكريم”.

ويأتي الحفل لتخريج دفعة جديدة من حفظة كتاب الله كاملا مع أحكام التجويد حفظاً متقنا، وتلاوة بديعة.

ويعتبر حفظ ومدارسة ومراجعة القرآن الكريم من أعظم وأجل الأعمال، وليس أجمل من أن يقضي الطفل أو الشاب وقته في المسجد يدارس ويقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، مصداقا لقوله تعالى {وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ}، وقوله تعالى {وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا} وقوله تعالى {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ}.

الكلمات الدلالية:
الدفعة الحادية عشرة بوركينا فاسو حفظ متقن كتاب الله

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