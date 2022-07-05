أشهر محام في مصر يعلن انضمامه للدفاع عن قاتل طالبة جامعة المنصورة.. وأسرتها تُعلق

تواصل – فريق التحرير :

أعلن المحامي المصري الشهير فريد الديب- محامي أسرة الرئيس الراحل حسني مبارك- عن قبوله الانضمام إلى هيئة الدفاع عن الطالب محمد عادل المتهم بقتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف، في جريمة هزت المجتمع المصري.

وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية، قال “الديب”- أحد أشهر المحامين في مصر- أنه لا يمانع في الدفاع عن محمد عادل، قاتل طالبة جامعة المنصورة، نيرة أشرف.

وأوضح فريد الديب قائلا: “أنتظر حكم المحكمة غدا، وقد وافقت للدفاع عنه من حيث المبدأ، على أن أطلع على القضية في مرحلة الطعن على الحكم.

وقررت محكمة جنايات المنصورة في وقت سابق، إحالة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف المدعو محمد عادل، إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وذلك بعد أن قتل الطالبة المعروفة إعلاميا بـ”طالبة المنصورة”، أمام إحدى بوابات الجامعة في 20 يونيو الماضي.

وفي أول رد من أسرة الطالبة الراحلة، كتبت شقيقتها هدير أشرف عبر حسابها في موقع “فيسبوك”: “الله لن يضيعنا لو اجتمع أهل الأرض أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا ما كتبه الله لك.. واثقة في ربنا، ربنا العدل الحق”.

وأكدت شقيقة المجني عليها نيرة، ثقتها في القضاء المصري، في أن يجعل الطالب القاتل عبرة لغيره، وذلك بتأييد حكم الإعدام، محذرة من أن في حالة عدم إعدام محمد عادل “ستهتز صورة مصر أمام العالم”، باعتبار أن قضية شقيقتها “قضية رأي عام”.

وأضافت هدير: “واثقة في قضاء مصر لأنها قضية رأي عام، لازم يكون عبرة للعالم كله، وإن لم يحدث فمصر ستهتز صورتها أمام العالم، ولن يحدث ذلك أبدا”.