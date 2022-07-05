«ميتا» تحذف الكثير من حسابات المستخدمين.. ماذا يحدث!
تواصل – فريق التحرير:
اعلن الخبير التقني سالم الحربي أن شركة ميتا “فيسبوك سابقاً” المالكة لتطبيق انستجرام تحذف الكثير من الحسابات التجارية”.
وأوضح الحربي، أن ميتا شرعت في حذف الحسابات التي بدون صورة ملف شخصي واسم حقيقي دون أن توضح الأسباب حتى الآن.
وتابع سالم الحربي أن انستجرام أكثر تطبيق يطلب صور المستخدمين وتصويرهم سيلفي لإثبات الملكية للحساب وطلب الهوية الوطنية وجواز السفر أيضاً”.
شركة ميتا فيسبوك سابقاً المالكة لتطبيق انستقرام تحذف الكثير من الحسابات التجاريه والتي بدون صورة ملف شخصي واسم حقيقي بدون اي سبب وتعتبر انستقرام اكثر تطبيق يطلب صور المستخدمين وتصويرهم سيلفي لاثبات الملكية للحساب وطلب الهويه الوطنية وجواز السفر ايضاً. pic.twitter.com/pMLgzKj7VL
— سالم الحربي (@arnod) July 5, 2022