الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٥ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
«ميتا» تحذف الكثير من حسابات المستخدمين.. ماذا يحدث!
أشهر محام في مصر يعلن انضمامه للدفاع عن قاتل طالبة جامعة المنصورة.. وأسرتها تُعلق
أرامكو تعلن التوسّع في برنامج الاستثمارات الصناعية «نماءات»
حفظ متقن لكتاب الله كاملا.. حفل تخريج الدفعة الحادية عشرة بدولة أفريقية (صور)
هل سيتم إعادة الدعم لبعض السلع في حال تضاعفت أسعارها؟ وزير التجارة يجيب (فيديو)
مع توفير حافلات لنقل المصلين.. نادي إنجليزي يخصص ملعبه لاستضافة صلاة «عيد الأضحى»

تقنية

«ميتا» تحذف الكثير من حسابات المستخدمين.. ماذا يحدث!

«ميتا» تحذف الكثير من حسابات المستخدمين.. ماذا يحدث!
٠٦:٢٦:٥٤ م، الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

اعلن الخبير التقني سالم الحربي أن شركة ميتا “فيسبوك سابقاً” المالكة لتطبيق انستجرام تحذف الكثير من الحسابات التجارية”.

وأوضح الحربي، أن ميتا شرعت في حذف الحسابات التي بدون صورة ملف شخصي واسم حقيقي دون أن توضح الأسباب حتى الآن.

وتابع سالم الحربي أن انستجرام أكثر تطبيق يطلب صور المستخدمين وتصويرهم سيلفي لإثبات الملكية للحساب وطلب الهوية الوطنية وجواز السفر أيضاً”.

الكلمات الدلالية:
انستجرام سالم الحربي فيسبوك ميتا

مواد ذات صلة

المزيد
باحثون صينيون يطورون «ورقاً» يقاوم الحرارة والسوائل

باحثون صينيون يطورون «ورقاً» يقاوم الحرارة والسوائل

منذ 5 سنوات
فرنسا تُنشئ تطبيقاً للدردشة لإنهاء وجود «واتس آب»

فرنسا تُنشئ تطبيقاً للدردشة لإنهاء وجود «واتس آب»

منذ 4 سنوات
أول نظارة ذكية للاستخدام اليومي

أول نظارة ذكية للاستخدام اليومي

منذ 4 سنوات
طلاب ألمان يبتكرون “حقيبة مدرسية ذكية”

طلاب ألمان يبتكرون “حقيبة مدرسية ذكية”

منذ 8 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *