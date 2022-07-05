مع توفير حافلات لنقل المصلين.. نادي إنجليزي يخصص ملعبه لاستضافة صلاة «عيد الأضحى»

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أعلن نادي بلاكبيرن روفرز الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، اعتزامه فتح ملعبه “إيوود بارك” لإقامة صلاة عيد الأضحى يوم السبت المقبل؛ وليكون بذلك أول ناد إنجليزي يقوم بمثل هذه المبادرة.

وأكد النادي الإنجليزي، أن الملعب سيفتح أبوابه أمام المسلمين لإقامة صلاة العيد في تمام الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي.

وتوقع النادي الإنجليزي العريق أن يستوعب ملعبه 3 آلاف شخص، داعيا المصلين لإحضار سجادات صلاة خاصة بهم.

كما أشار “بلاكبيرن” أنه سيعمل على توفير كافة التجهيزات الخاصة باستقبال هذا العدد الكبير من المصلين، لافتا إلى تخصيص حافلات ستعمل على نقل الأشخاص للملعب.

وللنادي سابقة في عيد الفطر الماضي؛ حيث فتح أبواب ملعبه حيث صلى المقيمون في المدينة صلاة العيد داخل “إيوود بارك”.