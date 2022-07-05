هل سيتم إعادة الدعم لبعض السلع في حال تضاعفت أسعارها؟ وزير التجارة يجيب (فيديو)

تواصل – فريق التحرير

أوضح وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، مدى إمكانية إعادة الدعم لبعض السلع في حال تضاعفت أسعارها.

وقال القصبي، خلال مؤتمر التواصل الحكومي اليوم الثلاثاء، إن وفرة السلع أحد أهم التحديات لخفض الأسعار، لأن وجود وفرة في المنتجات يطمئن المواطن والمقيم ويؤدي لاستقرار الأسعار “إذا قل العرض زاد السعر”.

وأضاف أن المملكة وحكومتها أثبتت قدرة وكفاءة عالية في مواجهة الأزمة في مواجهة كورونا، مشيراً لأن المواطن والمقيم لم يشعرا بنقص المنتجات رغم الظروف العالمية وذلك بسبب متابعة الوفرة.

وتابع وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي أن وفرة السلع والمنتجات تتابع وفق آليات وضعتها الدولة وهناك لجنة يرأسها وزير البيئة وفيها 10 جهات حكومية منعقدة دائماً وتتابع الأوضاع العالمية بشكل مستمر.

واستطرد القصبي قائلا : يتم دائما البحث عن بدائل ومصادر جديدة لتوريد هذه المداخيل سواء المنتجات الزراعية أو العلفية وتوضع الخطط المناسبة لمواجهة أي طارئ لا قدر الله”.