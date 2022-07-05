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خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من سلطان عُمان
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محليات

خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من سلطان عُمان

خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من سلطان عُمان
٠٥:١٩:٠٨ م، الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رسالة خطية، من أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان، تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.
وتسلم الرسالة نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله بديوان الوزارة اليوم، صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد سفير سلطنة عمان لدى المملكة.
وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات.

الكلمات الدلالية:
خادم الحرمين الشريفين رسالة خطية سلطان عمان علاقات أخوية

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