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وزير التجارة: دعم القيادة بمبلغ 20 مليار ريال جاء لمعالجة تداعيات ارتفاع الأسعار

وزير التجارة: دعم القيادة بمبلغ 20 مليار ريال جاء لمعالجة تداعيات ارتفاع الأسعار
٠٤:٤٨:٥٨ م، الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

أكد وزير التجارة ماجد القصبي، أن دعم القيادة بمبلغ 20 مليار ريال جاء استشعارًا لمعالجة تداعيات ارتفاع الأسعار.

وأكد وزير التجارة ماجد القصبي، خلال مؤتمره الصحفي عن ارتفاع الأسعار، أنه إذا قل المعروض ترتفع الأسعار، لافتًا إلى أن أول تحدٍ هو الوفرة؛ وذلك لطمأنة المواطنين والمقيمين واستقرار الأسعار.

وشدد الوزير على أن الوفرة تتابع ضمن آليات وضعتها الدولة، وهناك لجنة يرأسها وزير البيئة والمياه والزراعة تضم 10 جهات حكومية، تتابع ما يحدث في العالم وتبحث عن بدائل جديدة لتوريد المنتجات الزراعية أو المنتجات الحيوانية وتُوضع الخطط لمواجهة أي طارئ.

كان قد صدر أمر خادم الحرمين الشريفين، وبناء على ما رفعه سمو ولي العهد، بالموافقة على تخصيص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية منها 10 مليارات لمستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن.

وتضمن التوجيه الكريم :

-إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقًا.

– تخصيص مبلغ (ثمانية مليارات) ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي الحالي.

-تخصيص مبلغ (408 ملايين) ريال كدعم مالي لمستفيدي برنامج صغار مربي الماشية.

الكلمات الدلالية:
ارتفاع الأسعار الدعم خادم الحرمين وزير التجارة ولي العهد

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