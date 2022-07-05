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محليات

ميناء جدة يستقبل 1.1 مليون رأس ماشية لتغطية احتياجات موسم الحج

ميناء جدة يستقبل 1.1 مليون رأس ماشية لتغطية احتياجات موسم الحج
٠٤:٤٥:٥٩ م، الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

استقبل ميناء جدة الإسلامي، منذ بداية شهر يونيو الماضي مليونا و172 ألفا و168 رأس ماشية لتوفير احتياجات موسم الحج لعام 1443هـ، وتلبية متطلبات السوق المحلية من الأضاحي.

وسخَّر الميناء كافة الجهود لمناولة أكثر من 500 ألف رأس واردة من الصومال وأكثر من 500 ألف رأس من السودان، إضافة إلى أعدادٍ أخرى من الماشية الحية.

ومن بين جهود ميناء جدة الإسلامي، مناولة 105 آلاف رأس في فترة زمنية قياسية لم تتجاوز الـ 24 ساعة استمت بسرعة المناولة والكفاءة التشغيلية.

واتخذ الميناء كافة التدابير اللازمة لاستقبال السفن المُحملة بالمواشي، وذلك بتهيئة الأرصفة وتخصيص 80 كادرًا موسميًا للعمل في التفريغ على مدار الساعة.

ويوفر الميناء الخدمات المُساندة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وأطباء المحاجر الحيوانية في وزارة البيئة والمياه والزراعة لإجراء الفحوصات المخبرية والتأكد من سلامة الماشية الحية وخلوها من الأمراض، وكذلك إتاحة الطاقات البشرية اللازمة للعمل في نشاط استقبال السفن والبالغ عددهم 300 كادر موسمي.

ويعتبر ميناء جدة الإسلامي ميناءً محوريًا على خطوط الملاحة العالمية إذ يمر من خلاله 75% من التجارة البحرية والمسافَنة الواردة عبر الموانئ السعودية.

وناول الميناء خلال عام 2021م أكثر من 60 مليون طن من البضائع وبلغت أعداد الحاويات الصادرة والواردة ما يقرب من 2 مليون حاوية، إلى جانب 2.7 مليون حاوية مسافنة.

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احتياجات موسم الحج الأضاحي رأس ماشية موسم الحج ميناء جدة الإسلامي

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