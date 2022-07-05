فريق إنجاد يعلن العثور على “مفقود المندسة” بالمدينة على قيد الحياة

تواصل- فريق التحرير

أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، أنه تم العثور على مفقود المندسة بعد ساعات من البحث عنه.

وقال الفريق، عبر صفحته على موقع “تويتر”، إنه بعد مشاركة فريق إنجاد عُثر على المفقود من قبل ذويه على بعد ٨ كيلو من موقع الفقدان وهو في صحة وعافية ولله الحمد.

ووجه الفريق الشكر لكل المشاركين فى عملية البحث، سائلاً الله أن يكتب أجرهم ويجزبهم خير الجزاء.

كان عدد من أعضاء فريق إنجاد قد انطلق منذ ساعات بعد ورود بلاغ عاجل عن مفقود مترجلٍ بالقرب من المندسة التابعة لمنطقة المدينة المنورة.