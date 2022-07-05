تعرف على أبرز مميزات أنظمة التشغيل الجديدة “ios 16″ و”Android 13”

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اقترب إعلان شركتي التقنية الأشهر ” آبل ” و”جوجل” من تحديث أنظمتها التشغيلية للهواتف والأجهزة الذكية.

وتمت في الآونة الأخيرة بعض التسريبات عن نظام تشغيل ” ios 16 ” الخاص بأجهزة “أبل”، فضلا عن نظام التشغيل الجديد “Android 13” من “جوجل”.

وأعلنت شركة “أبل” في السادس من يونيو الماضي، عن إصدار iOS 16، النسخة المقبلة من نظام تشغيل هواتف “آيفون” التي تتضمن مزايا جديدة كتصميم جديد لقفل الشاشة وميزة تعديل الرسائل النصية.

أما “جوجل” فكشفت الشهر الماضي أيضًا عن إصدار “أندرويد 13” الذي يضم تطبيق محفظة سهل الاستخدام لتخزين البطاقات المصرفية والمستندات المهمة كسجلات التلقيح. كما صرحت الشركتان أنهما عملتا على تحسين تطبيقات إرسال الرسائل النصية.

ووفق ما أوردته صحيفة “نيويورك تايمز”، نقل موقع “صوت بيروت إنترناشيونال”، أنه من المزمع أن يصل نظاما الآيفون والأندرويد الجديدان إلى الهواتف على شكل تحديثات مجانية في الخريف المقبل.

أما عن التحديثات الجديدة في نظام “ios 16” فتشمل تحديث شاشة القفل في آيفون، باعتبارها أول شيء يراه المستخدم، ففي الماضي كان المستخدم يستطيع فقط تغيير الصور على شاشة القفل، ولكن الإصدار الجديد سيمكن المستخدمين من تخصيص شاشة القفل عبر الاختيار من بين عدة خطوط وألوان للساعة.

وجاءت أبرز تحديثات “جوجل” على نظام “أندرويد 13” هو المحفظة الذكية Google Wallet، كما أنها تخطط لتوسيع البرنامج الذي يدعم البطاقات المصرفية ليشمل أيضًا مستندات كبطاقات السفر وغيرها.

وتسعى الشركتان العملاقتان في مجالات التقنية إلى تعزيز خصوصية المستخدم، إذ لا تكتمل التحديثات البرمجية اليوم دون ادعاء شركات التقنية الكبرى أنها تهتم بخصوصية المستخدم؛ لأنها تريد أن يشعر الناس بالأمان لمشاركة بياناتهم الشخصية.