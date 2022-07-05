الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٥ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
1200 مشارك.. أكثر من 100 فرصة تطوعية في موسم الحج
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1200 مشارك.. أكثر من 100 فرصة تطوعية في موسم الحج

1200 مشارك.. أكثر من 100 فرصة تطوعية في موسم الحج
٠٤:٣٥:٥٣ م، الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية، مشاركة 1200 متطوع من خلال أكثر من 100 فرصة تطوعية بزيادة 25% عن خطتها لوجود حاجة في بعض المناطق وذلك ضمن خطتها لموسم الحج هذا العام 1443هـ.

وأوضحت أن الخطة التي أعدتها إدارة العمل التطوعي بالإدارة العامة للموارد البشرية وشملت مشاركة الأقسام التطوعية والفرق المتعاونة معها في استقبال ضيوف الرحمن لحج هذا العام في كل من:

1 –  منطقة مكة المكرمة.

2 – منطقة المدينة المنورة.

3 – عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية والمواقيت، حيث بلغت ساعات العمل للمتطوعين أكثر من 20 ألف ساعة بأكثر من 380 ألف ريال،ـ مؤكدة أن الخطة اشتملت على:

1 –  تنظيم الحشود.

2 – استقبال الحجاج بالورد.

3 – تجهيز وتهيئة المصليات.

4 – توفير عربات لكبار السن.

5 – توزيع المياه المبردة.

6 – صيانة المساجد ونظافتها.

7 – توزيع الكتيبات الإرشادية عن الحج.

8 – توزيع المظلات والمصاحف والسجاد للصلاة عليها.

وأشارت إلى أن طرح هذه الفرص التطوعية، يأتي في إطار تقديم كل ما يمكن من خدمات لنجاح موسم الحج، والعمل على راحة ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله.

الكلمات الدلالية:
التطوع ضيوف الرحمن فرص تطوعية موسم الحج

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