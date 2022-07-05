وزير التجارة: ارتفاع تكاليف السلع المستوردة وراء زيادة الأسعار عالميًا

تواصل- فريق التحرير

قال وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، إن ارتفاع تكاليف السلع المستورة وراء ارتفاع الأسعار عالميًا.

وتابع، خلال المؤتمر الذي عقده، اليوم، للحديث عن ارتفاع الأسعار، أن قيادة المملكة استشعرت ارتفاع الأسعار عالميًا، فدعمت الضمان الاجتماعي وحساب المواطن.

وأكد القصبي على أن جائحة كورونا تسببت بأكبر أزمة اقتصادية في العالم، لافتًا إلى أن تداعيات الأحداث العالمية أدت إلى أزمة في النقل وسلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن بداية التعافي من جائحة كورونا زاد الطلب على العرض، كما أثرت الأزمة في تراجع الإنتاج والتصنيع بسبب نقص العمالة مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

وأوضح أن توقف الحركة الملاحية في قناة السويس والمرحلة الثانية من منع التجول والأزمة الأوكرانية أدت إلى زيادة الأسعار العالمية.

وينقل المؤتمر على الهواء في جميع قنوات المملكة ومنصات وزارة الإعلام بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث يرد الوزير على أسئلة الصحفيين ووسائل الإعلام.