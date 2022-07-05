الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٥ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
66 ألف مُصلٍ.. أكبر توسعة لمسجد قباء منذ إنشائه في السنة الأولى من الهجرة
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66 ألف مُصلٍ.. أكبر توسعة لمسجد قباء منذ إنشائه في السنة الأولى من الهجرة

66 ألف مُصلٍ.. أكبر توسعة لمسجد قباء منذ إنشائه في السنة الأولى من الهجرة
٠٤:٠٨:٤٤ م، الثلاثاء، ٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

شهد مسجد قباء أكبر توسعة في تاريخه منذ إنشائه في السنة الأولى من الهجرة، وذلك في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- إذ أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – إطلاق أكبر توسعة في تاريخ مسجد قباء، وتطوير المنطقة المحيطة به، ووجّه – حفظه الله – بتسمية المشروع باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – أيّده الله – حيث تم رفع المساحة الإجمالية للمسجد لـ 50 ألف مترٍ مُربع بواقع 10 أضعاف مساحته الحالية، وبطاقة استيعابية تصل إلى 66 ألف مُصلٍ.

* بناه الرسول ﷺ بيده

ومسجد قباء بالمدينة المنورة، هو أول مسجد تم بناؤه في الإسلام، فقد أسسه الرسول (صلى الله عليه وسلم)، واختطه بيده عندما وصل إلى المدينة المنورة مُهاجرًا إليها من مكة المكرمة، وشارك في وضع أحجاره الأولى ثم أكمله الصحابة رضي الله عنهم.

* الصلاة فيه تعدل أجر عُمرة

وكان الرسول (صلى الله عليه وسلم) يقصد مسجد قباء بين الحين والآخر ليُصلي فيه، ويختار أيام السبت غالبًا ويحض على زيارته، ووردت في فضل المسجد والصلاة فيه العديد من الأحاديث النبوية الشريفة، ومنها: “من تطهّر في بيته وأتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة فله أجر عمرة”.

* أكبر مساجد المدينة

كما أن مسجد قباء، هو من أكبر مساجد المدينة المنورة بعد الحرم النبوي الشريف، ولقي في عهد الملك سلمان الزاهر، العناية الكبيرة حيث تمت إعادة بنائه ومضاعفة مساحته مع المحافظة على معالمه التراثية بدقة، وتبلغ مساحة المصلى وحده 5035 مترًا مربعًا، والمساحة التي يشغلها مبنى المسجد مع مرافق الخدمة التابعة له 13500 مترٍ مربع.

الكلمات الدلالية:
المدينة المنورة الملك سلمان مساجد المدينة مسجد قباء

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